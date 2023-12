Das ist am dritten Advent in Auerbach und Reichenbach los

Die Weihnachtsmärkte in Falkenstein, Neumark und die Schlossweihnacht in Netzschkau und Ellefeld locken am dritten Advent. Den Weihnachtsbaum selbst ernten kann man bei Rodewisch. Ein Überblick.

Bornkinnelmarkt in Falkenstein: Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich das Areal um den Schlossfelsen zum Schauplatz für den traditionellen Bornkinnelmarkt. Los geht es am Freitag, 17 Uhr, mit dem Adventsleuchten in der Schloßstraße, ehe um 18 Uhr die ersten Buden öffnen. Am Samstag und Sonntag hat der Markt von 13 bis 20 Uhr geöffnet.