Das vermutlich größte Jawa-Treffen der Welt findet in Rodewisch statt

Das Wochenende war voll gepackt mit vielen Veranstaltungen. Nachdem in fast allen Orten des Vogtlandes am Samstagabend nach zweijähriger Pause wieder Höhenfeuer loderten und viele Frauen, Männer und Kinder sich daran erfreuten, gab es am Sonntag weitere Ereignisse. Einige der Höhepunkte stellt "Freie Presse" vor.