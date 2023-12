Der Meister der Krippenspiele kommt aus dem Vogtland: Doch Heinz Wüst kann noch viel mehr

Seit Jahrzehnten leitet Heinz Wüst aus Reumtengrün Krippenspiele. Mittlerweile gilt er sachsenweit als Experte. Auch als Weihnachtsmann ist er bekannt. Warum die Rolle als Nikolaus die schwerste ist.

Zu jedem Weihnachtsmarkt gehört ein Weihnachtsmann. In dieser Rolle tritt Heinz Wüst seit Jahren in der Region in Erscheinung. Oder als Heiliger Nikolaus. Den würden aber viele gar nicht erkennen, sagt er. Da müsse er manchmal erst erklären, wer das war. Darum ist er jedes Jahr in der Grundschule Reumtengrün als Nikolaus zu Gast und...