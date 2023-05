Deutsche Bahn übernimmt Neubau der Barthmühlen-Brücke

Die Deutsche Bahn (DB) plant den Bahnübergang am Bahnhof Barthmühle bei Jocketa umzubauen. Das teilte am Dienstag das Verkehrsunternehmen in einer Pressemitteilung mit. Im Zuge dessen will die Bahn im Auftrag des Vogtlandkreises nun auch die gesperrte Straßenbrücke neu errichten.