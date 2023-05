Die Parkgaststätte heißt jetzt "Attikos"

Nach drei Jahren Leerstand kann in Kürze wieder in einem Stück Lengenfelder DNA eingekehrt werden. Der neue Wirt bietet in dem Haus aus der Kaiserzeit nun Mediterranes an - eine Mischung, die auch neugierig auf den neuen Pächter macht.

Noch geben sich die Handwerker in der Lengenfelder Parkgaststätte die Klinke in die Hand. Die Giebelseite des traditionsreichen Ausflugslokals wird gestrichen, Anschlüsse sind zu erneuern und umzulegen. Orba-Lift bringt den Speisenaufzug in Schuss. Und auch Anton Vuksani hat alle Hände voll zu tun. Schließlich will der gebürtige Albaner Restaurant...