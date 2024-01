Dieseldiebe schlagen erneut an A 72 im Vogtland sowie bei Zwickau zu

Nach einem ersten Diebstahl auf einem Parkplatz am Wochenende gab es jetzt zwei neue Vergehen.

Nachdem am Wochenende Dieseldiebe auf dem Parkplatz an der A 72 bei Neuensalz zugeschlagen haben, gab es in der Nacht zum Dienstag laut Polizei erneut an der Autobahn Dieseldiebstähle. Aus dem Tank einer Mercedes-Sattelzugmaschine entwendeten sie rund 200 Liter Diesel. Das Fahrzeug parkte auf dem Parkplatz Niedercrinitz in Fahrtrichtung Hof....