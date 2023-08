Digitale Medien und Glückskekse: junge Auerbacher thematisieren Identität

Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Was macht mich einzigartig? Mit Fragen zur eigenen Identität setzten sich jetzt sieben Jugendliche in einem Projekt unter dem Titel „Discover Me“ auseinander. Veranstaltungsort war die Auerbacher Kulturfabrik. Am Donnerstag entstanden gezeichnete, gemalte, gebastelte und geschriebene persönliche...