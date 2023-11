Dörfer rund um Auerbach starten in die besinnliche Zeit

In ein paar Tagen wird es wieder vorweihnachtlich heimelig. Was ist kurz vor und während der Adventszeit auf Dörfern rund um Auerbach los? Das sind die wichtigsten öffentlichen Veranstaltungen.

Ein vorweihnachtlicher Handwerkermarkt in Oberlauterbach läutet die Vorweihnachtszeit schon am kommenden Freitag ein. Ab 16 Uhr gibt es im Umgebindehaus Neustädter Straße 2 handgefertige Produkte und Imbisse. Einen Tag später startet das gleiche Programm 14 Uhr. Ebenfalls am Samstag richtet der Gasthof Schneider im Nachbarort Schönau einen...