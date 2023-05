Drei Schülerkonzerte komplett ausverkauft

Auerbach / Reichenbach.

Anfang Mai richtet die Musikschule Vogtland traditionell ihre Schülerkonzerte für Vorschul- und Grundschulkinder aus. Die diesjährigen Auflagen stehen unter dem Titel "Märchenhafte Musik", teilt Schulleiter Andreas Häfer mit. Die Premiere fand in dieser Woche in Auerbach statt, Reichenbach folgt am Montag, Lengenfeld am 21. Juni. Der Reiz der etwa 45-minütigen Schülerkonzerte besteht darin, dass die Kinder auf der Bühne etwa im gleichen Alter sind wie die jungen Zuhörer. Alle drei Veranstaltungen sind ausverkauft - 1500 Kinder erleben "märchenhafte Musik", freut sich Musikschuldirektor Häfer. (us)