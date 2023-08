Drei Verletzte bei Unfall in Auerbach

Einen Unfall mit drei Verletzten, einer davon schwer, hat es am Sonntagvormittag in Auerbach gegeben, so die Polizei. Der Sachschaden wird mit rund 20.000 Euro angegeben. Ein 65-jähriger Mann befuhr gegen 9.05 Uhr mit seinem Mitsubishi die Hauptstraße in Richtung Auerbach. An der Kreuzung zur B 169 näherte sich aus Richtung Rodewisch der...