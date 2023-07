Eier, Likör und Nudeln: Frisches vom Bauernhof Zeidelweide kommt nach Rodewisch

Am Ortsausgang Rodewischs gelegen, kennt noch nicht jeder den Zeidelweider Hof. Doch nun kommt Freizeit-Landwirtin Sandra Werner jeden ersten Samstag im Monat in den Pop-Up-Store am Postplatz 9, um dort von 9 bis 13 Uhr Produkte vom Hof anzubieten. Erster Einkaufstag ist am 5. August. Im Angebot sind Wurstwaren vom Doruc Schwein, frische...