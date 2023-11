Ein Märchen aus Auerbach: Sprechende Spiegel beraten Friseur-Kunden im gläsernen Turm

Schneewittchen-Spiegel war gestern. Heute wollen gestylte Prinzessinnen mehr damit anfangen, als ihre Frisur betrachten. Ein Auerbacher Salon stellt sich besonders smart auf - in besonderer Location.

Ein bisschen hört es sich wie ein Märchen an. Prinzessin mit Hofdamen ziehen in einen gläsernen Turm. Dort experimentieren sie mit Farbe, kämmen langes Haar und holen sich von einem sprechenden Spiegel gute Ratschläge. Modern geht es so: Die Auerbacher Friseurmeisterin Sarah Leistner und ihre sechs Friseurinnen verlegen den Salon „La Vie...