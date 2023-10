Einbruch in Baumarkt in Falkenstein

Unbekannte dringen auf das Gelände der Einrichtung am Gewerbering in Falkenstein ein und machen dort ganz spezielle Beute.

Falkenstein. Die Polizei meldet für die vorvergangene Nacht einen Einbruch auf das Gelände eines Baumarktes im vogtländischen Falkenstein.

Wie die Beamten in der Nacht zu Donnerstag mitteilten, drangen bisher Unbekannte gewaltsam in den Außenbereich der Einrichtung ein und entwendeten von dort vier Glasscheiben in einer jeweiligen Größe von zwei mal ein Meter. Den Wert der Beute beziffert die Polizei auf 2450 Euro.

Der Sachschaden wird auf annähernd 20 Euro geschätzt. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum von Dienstagabend gegen 20 Uhr bis Mittwochmorgen 7.30 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat selbst oder zu den Tätern geben können, sich im Polizeirevier Auerbach-Klingenthal zu melden, Telefon 03744 2550. (su)