Ellefelds Steinmauer an der Kirche: Eine Gefahr oder nur Gerede?

In Ellefeld sorgt die Steinmauer an der Auferstehungskirche für Gesprächsstoff. Ist die Mauer wirklich einsturzgefährdet oder handelt es sich nur um Gerüchte?

Wirbel um die Steinmauer an der Auferstehungskirche in Ellefeld. In der vergangenen Woche hat der Bauhof der Gemeinde die Bäume und Sträucher an der Mauer in der Bahnhofstraße entfernen lassen. Die letzten Äste sind schließlich am Montag gehäckselt und abtransportiert worden. Wie unter Einwohnern der Gemeinde im Nachgang der Aktion...