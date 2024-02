Erneut Fahrzeugkorso in Rodewisch: Darauf müssen sich Autofahrer am Freitagabend einstellen

Der Versammlungsbehörde ist eine weitere Protestkundgebung angezeigt worden. Von 18 bis 23 Uhr ist mit Behinderungen zu rechnen.

Rodewisch.

Fahrzeugführer im Göltzschtal müssen sich für den heutigen Freitagabend erneut darauf einstellen, dass es auf der B 94 und der B 169 zwischen Rodewisch und Auerbach zu Verkehrsbehinderungen kommt. Das teilt die Versammlungsbehörde des Vogtlandkreises mit. Für die Zeit von 18 bis 23 Uhr wurde ihr eine Versammlung mit Autokorso und anschließender stationärer Kundgebung Am Anger in Rodewisch angezeigt. Den Angaben zufolge startet der Fahrzeugkorso ebenfalls Am Anger, führt dann über die Lengenfelder Straße (B 94) zurück bis zum Abzweig zur B 169 Richtung Rebesgrün und endet wieder in Rodewisch. Der Anmelder der Versammlung rechnet mit 150 teilnehmenden Fahrzeugen, heißt es aus dem Landratsamt. (us)