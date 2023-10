Erneut Unfall in Rodewisch

Nachdem es in Rodewisch bereits am Mittwoch gekracht hatte, kam es einen Tag später nur wenige hundert Meter weiter erneut zur Kollision.

Erneut hat sich am Donnerstag in Rodewisch ein schwerer Unfall ereignet. Nachdem am Mittwoch bei einer Kollision von zwei Autos auf der Rützengrüner Straße ein 77-jähriger Mann verletzt worden war, hat es am Donnerstagvormittag nur wenige hundert Meter weiter einen ähnlichen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei in der Nacht zu Freitag...