„Es is hier sue schee hamelig“: Bergparade im vogtländischen Auerbach begeistert zahlreiche Teilnehmer und Besucher

Sogar Frauen mischen mit beim einzigen Umzug dieser Art in der Region. Doch woher kommt die weibliche Leidenschaft für alles rund um den Bergbau? „Freie Presse“ hat mit echten „Bergfrauen“ gesprochen.

Warum Lea rote Wangen und strahlende Augen hat? „Das liegt einfach daran, weil es mir so einen Riesenspaß macht, bei der Bergparade hier mitzulaufen“, platzt es aus der fröhlichen Elfjährigen heraus. Am Sonntagnachmittag war die Schülerin aus dem Schneeberger Ortsteil Neustädtl unter den rund 100 Mitwirkenden, die in prächtiger...