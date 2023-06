Fachvortrag und Parkfest im Sächsischen Landeskrankenhaus Rodewisch

Das Sächsische Landeskrankenhaus in Rodewisch lädt am Dienstag in der medizinischen Reihe für Bürgerinnen und Bürger „Gesundheit im Dialog“ zum Vortrag „Schizophrenie und Psychosen: Neues zur Diagnostik und Therapie“ ein. Ab 16.30 Uhr sprechen der Ärztliche Direktor Prof. Dr. C. Christoph Schultz, der Oberarzt der Schwerpunktstation für...