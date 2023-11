Fahrzeugbrand auf der Autobahn bei Treuen

Schock für eine 30-jährige VW-Fahrerin am Samstagmittag: Kaum kommt sie auf dem Standstreifen zu stehen, geht das Auto auch schon in Flammen auf.

Ein brennendes Auto hat auf der A 72 bei Treuen am Samstagmittag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 30-jährige Fahrerin des VW war aufgrund eines technischen Defekts noch auf den Standstreifen gefahren, als das Fahrzeug auch schon in Flammen aufging. Die wenige Minuten nach dem Notruf eintreffende...