Fair Play zahlt sich aus: Besonderes Sportfest in Falkensteiner Grundschule

Mit dem „Trixitt Schulsport-Event“ wurde nicht nur Sport getrieben, sondern auch der Zusammenhalt der Grundschüler in Falkenstein gestärkt.

Einen besonderen Schultag haben am Montag die 150 Schüler der Grundschule Falkenstein erleben dürfen. Beim „Trixitt Schulsport-Event“ konnten die Klassenstufen 1 bis 4 in verschiedenen Parcours ihr Können unter Beweis stellen. An insgesamt vier Stationen, darunter Ziel- und Basketballwerfen, haben die Kinder Punkte für ihr Team gesammelt....