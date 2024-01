„Falken Rock“ in Falkenstein: Wie eine Berufsdetektei die Festivalszene im Vogtland aufmischen will

Dieses Jahr gibt es in Falkenstein eine Premiere: Das neue „Falken Rock“-Festival soll nicht nur Rockmusikfans, sondern alle Altersgruppen ansprechen. Wann es stattfindet und was Besucher erwartet.

Wacken Open Air, Rock am Ring und Southside sind große und namhafte Rockfestivals in Deutschland. In diese Reihe könnte sich 2024 das etwas kleinere „Falken Rock“ einreihen. So heißt das neue Rockfestival, das am langen Pfingstwochenende erstmals in Falkenstein stattfinden wird. Anders als es der Name vermuten lassen würde, werden bei dem...