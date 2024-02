Falkensteiner Marien-Apotheke schließt plötzlich: Das sind die Gründe

Das Geschäft ist zum Teil leergeräumt. „Wegen Krankheit vorübergehend geschlossen“ informiert ein Zettel an der Tür. Das ist aber nicht alles. Gehandelt haben auch Kontrolleure der Landesdirektion.

Eine alte Dame kommt die Treppe des Hauses Oelsnitzer Straße 2 herunter. Das Rezept, das sie in der Hand hält, hat sie gerade vom Arzt bekommen. In der Marien-Apotheke in Parterre will sie es einlösen. Aber die Tür ist zu. „Wegen Krankheit vorübergehend geschlossen“ steht auf dem an die Scheibe geklebtem Zettel. Neugierig späht die...