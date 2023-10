Feuerkranz am Himmel: Wie ein Vogtländer die Sonnenfinsternis in den USA erlebt hat

Olaf Graf, Leiter der Sternwarte Rodewisch, reiste nach Texas, um die ringförmige Sonnenfinsternis zu beobachten. Warum das fast schief ging und wann die nächste Finsternis im Vogtland zu sehen ist.

Am Samstag sind Millionen Menschen in den USA und in Südamerika Zeugen einer ringförmigen Sonnenfinsternis geworden. Vor Ort war auch Olaf Graf, der Leiter der Sternwarte in Rodewisch. Er und seine Frau haben zwei Wochen Urlaub in Texas verbracht. Abschluss ihrer Reise war das Naturschauspiel, welches in den USA zum Teil wie ein Volksfest...