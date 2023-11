France-Mobil stoppt an Rodewischer Gymnasium

Das Mobil, das als Initiative zur Förderung des Sprachverstehens dient, tourt derzeit durch Deutschland. Ans Gymnasium holte es eine Fachlehrerin.

Das France-Mobil hat am Dienstag am Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium in Rodewisch auf Einladung von Yvette Bekisch, Fachlehrerin für Französisch, einen Stopp eingelegt. Das Mobil, das als Initiative zur Förderung des Sprachverstehens dient, tourt durch Deutschland und Margaux Colin aus Frankreich engagiert sich dabei an zahlreichen...