Für Kurzentschlossene: Heute noch zum Waldbaden nach Rodewisch

In sich gehen, mit allen Sinnen die Natur spüren: Das ist Waldbaden. Dazu wird heute, 15.30 Uhr, in Rodewisch eingeladen. Für Kurzentschlossene gibt es noch einige freie Plätze. Treffpunkt ist 15.30 Uhr, an der Avesa GmbH Rützengrün (Ortsteil von Rodewisch), Hauptstrraße 1 a. Die Idee des Waldbadens entstand in den 1980er-Jahren in Japan:...