Gäste sollen Spielzeug mitbringen

Treuen.

Das Gremium "Aktiv für Treuen" lädt für Sonntag, den 14. Mai, gemeinsam mit der Stadt Treuen zum 8. Stadtpicknick auf dem Marktplatz ein. Unter dem Motto "Treuen spielt" sind alle Besucher aufgerufen ihre Lieblingsspiele mitzubringen und gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen. Zeit: 10 bis 14 Uhr. Selbst mitzubringen ist alles, was in einen gut gefüllten Picknickkorb gehört wie Decke, Geschirr und Brotaufstrich. Frische Backwaren und Kaltgetränke gibt es am Markt zu kaufen. Musikalischer Höhepunkt wird der Auftritt der Vogtländischen Chorgemeinschaft. Die innerstädtischen Händler haben am Sonntag geöffnet. Bei Regenwetter fällt die Veranstaltung aus. (nie)