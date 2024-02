Gesprengter Briefkasten am Rathaus Auerbach: Stadtverwaltung bittet Bürger um Rücksprache

Der Briefkasten ist am Wochenende zum wiederholten Mal völlig zerstört worden. Die Stadtverwaltung recherchiert nun den Inhalt.

Die Stadtverwaltung Auerbach bittet die Bürger um Rücksprache, die ihre Post an die Verwaltung am Freitag, 2. Februar, nach 12 Uhr in den großen Briefkasten am Auerbacher Rathaus eingeworfen haben. Das kann telefonisch unter 03744 8250 erfolgen. Grund ist die Zerstörung des Briefkastens in der Nacht von Freitag zum Samstag durch Vandalismus....