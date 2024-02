Schon wieder: Rathaus-Briefkasten in Auerbach gesprengt

Splitter fliegen bis in gegenüberliegende Hauswand - das erinnert an ähnliche Explosionen der vergangenen Jahre.

In der Nacht zu Samstag ist der Briefkasten des Auerbacher Rathauses an der Nicolaistraße von einer offenbar gewaltigen Explosion zerstört worden. Wie die Polizei informiert, flogen Teile des Briefkastens „durch die Wucht der Explosion“ bis zum gegenüberliegenden Medizinischen Versorgungszentrum und blieben dort in der Hauswand stecken.