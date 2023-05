Gewerkschaft meldet Tarifabschluss

Bad Brambach.

Vollzug bei den Tarifverhandlungen zwischen der Bad Brambacher Mineralquellen GmbH und der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG): Wie Gewerkschaftssekretär Thomas Lißner am Donnerstag informierte, sei ein Lohnzuwachs von 310 Euro plus 1000 Euro Inflationsausgleich erzielt worden. Dies entspreche einem Plus von 13 Prozent. Lißner zeigt sich über das Ergebnis hochzufrieden. Nach schwierigen Verhandlungen habe man ein sehr gutes Ergebnis auch mit Blick auf die gesamte Getränkebranche verhandelt. Der Tarifvertrag läuft ab 1. Juni und gilt für ein Jahr. Um den Lohnforderungen Nachdruck zu verleihen, hatte es einen Warnstreik bei Bad Brambacher gegeben. Das zur Kulmbacher Gruppe gehörende Unternehmen beschäftigt 80 Mitarbeiter. Rund 80 Prozent der Belegschaft sei gewerkschaftlich organisiert, so die NGG. (tb)