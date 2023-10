Göltzschtalwerkstätten in Rebesgrün feiern Jubiläum mit vielen Besuchern

Die Einrichtung in dem Auerbacher Ortsteil für Menschen mit Handicap besteht seit 30 Jahren.

Aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Göltzschtalwerkstätten in Rebesgrün wurden den Besuchern beim Tag der offenen Tür am Donnerstag Einblicke in verschiedene Bereiche der Einrichtung geboten. Dazu gehörten Informationen über die Ausbildungs- und Arbeitsbereiche sowie den Förder- und Betreuungsbereich in der Werkstatt für Menschen...