Goldbeck baut im Vogtland an: Standort Treuen wächst um Bürogebäude und Parkhaus

Gerade mal vier Jahre ist es her, dass Goldbeck in Treuen seinen Büroneubau bezog. Der ist bereits wieder zu klein, weshalb das Bau- und Dienstleistungsunternehmen den Standort erweitert: Am Montag wurde der Spatenstich dafür vollzogen. Bis Herbst 2024 soll der Bürokomplex um einen vierten Gebäuderiegel und ein Parkhaus ergänzt werden.