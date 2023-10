Größte Silvestersause des Vogtlands steigt in Auerbach: Auf diese Neuerungen können sich Partyfans freuen

Tausend Besucher können den Jahreswechsel in einem Festzelt neben der Schlossarena feiern. Veranstalter Sebastian Fischer will damit an den Erfolg im vergangenen Jahr anknüpfen. Doch womit genau?

Bleigießen daheim mit Tante Frieda fällt aus. Für den Jahreswechsel können die Vogtländer jetzt eine andere Feier einloggen: Seit dieser Woche läuft der Vorverkauf für die XXL-Party „Das Göltzschtal feiert Silvester". Steigen wird die Party in diesem Jahr in Auerbach vor der Schlossarena. „Die Vorbeitungen laufen auf Hochtouren",...