Zehn Tipps für Silvester im Vogtland

Nach Weihnachten ist vor dem Jahreswechsel. Höchste Zeit, sich zu orientieren, wo und wie man Silvester verbringt. Die „Freie Presse“ hat eine Auswahl noch vorhandener Angebote zusammengetragen.

Für Freiluft-Fans: Seit Oktober läuft im Göltzschtal der Vorverkauf für die XXL-Party „Das Göltzschtal feiert Silvester“. Steigen wird die Open-Air-Party in diesem Jahr in Auerbach vor der Schlossarena. Die Veranstalter wollen an den Erfolg vom Vorjahr anknüpfen. Zur damaligen Premiere kamen rund 850 Gäste auf die Schlossinsel in...