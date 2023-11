Grünbacher Allwetterloipe an zwei Abenden beleuchtet

Ab Montag können Wintersportler auf dem Kurs im Vogtland auch abends auf Rollski trainieren.

Das Warten für Wintersportler in Grünbach hat ein Ende: Ab Montag, 13. November, wird an zwei Abenden in der Woche die Ganzjahresloipe wieder beleuchtet. Montags und donnerstags können die Skater vom Einbruch der Dunkelheit bis 20 Uhr auf der beleuchteten Strecke auf Rollski üben. Parkausweise gibt es in der Gemeindeverwaltung. Die...