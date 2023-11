Hart und herzlich: Wieder Hardcore-Night in Auerbach

Regionale Bands sorgen in Göltzschtalgalerie Nicolaikirche für kochende Stimmung.

Mit härterer und lauterer Musik kehrte die Hardcore-Night am Samstagabend in die Auerbacher Göltzschtalgalerie Nicolaikirche nach einer langen Pause zurück. Mehr als 200 Menschen ließen sich von vier regionalen Bands mitreißen. Die Hardcore-Night hat ihre Wurzeln in den frühen 1990er-Jahren. Schließlich wurde die Veranstaltung eingestellt,...