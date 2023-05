Heimkehrerin eröffnet einen Hundeladen

Nach 18 Jahren in Bayern hat es Jessica von der Ohe (36) aus Adelshausen - das liegt zwischen München und Augsburg - zurück in die Heimat gezogen. Zusammen mit ihrem Mann will sie in Klingenthal wieder sesshaft werden. "Er ist ganz begeistert von der herrlichen Gegend und der Ruhe, die wir haben, und ich hatte sowieso immer...