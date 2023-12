Heißes und Flüssiges auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt: Glühwein, Tee und Co. im Test

An einem warmen Kakao erwärmt sich Tessa Lorentz (6). Den mag die Tochter besonders gern, verrät ihre Mutter. Für Erwachsene gibt es in Auerbach den Kakao mit Rum, Glühwein und solchen mit „Schuss“: Etwa als „Heiße Lawine“ mit Becherovka oder Amaretto. Auch Whisky und Feuerzangenbowle, warmer Hugo und Caipi sind am Start. Bild: David Rötzschke