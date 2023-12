Hier gibt’s für Neujahrsspaziergänger im Vogtland Glühwein und Kaffee

Die Betreiber der Treuener Gaststätte „Vaterland“ öffnen am ersten Tag des neuen Jahres ihren Imbiss am Perlaser Turm.

An der frischen Luft und mitten im Wald schmecken Glühwein, Bockwurst und Co. noch mal so gut: Die Gaststätte „Vaterland“ aus Treuen setzt eine Tradition fort und öffnet am Neujahrstag von 12 bis 17 Uhr ihren Imbiss am Perlaser Turm. Ria und Christian Weller bieten hungrigen Spaziergängern Erfrischendes und Wärmendes, Herzhaftes und...