High-Tech-Stickerei Embro feiert Richtfest in Falkenstein: Wieso der Bau trotz Krise im Zeitplan liegt

Die technische Stickerei Embro aus Auerbach trotzt Inflation, hohen Bauzinsen und Lieferengpässen. Nächstes Jahr sollen der Firmen-Neubau in Falkenstein fertig sein und neue Stellen geschaffen werden.

Genau sechs Monate nach dem Spatenstich hat die technische Stickerei Embro das Richtfest am künftigen Firmenstandort in Falkenstein gefeiert. Rund 150 Gäste waren dabei, als symbolisch der letzte Nagel in den Dachstuhl geschlagen wurde. „Es ist ein Meilenstein für unser Unternehmen“, so Geschäftsführer Markus Flechsing. Embro entwickelt...