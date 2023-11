In Wildenauer Kirche geht es um die Macht des Wortes

Im Rahmen der Veranstaltung Open Access dreht sich am Sonntag in der Wildenauer Kirche alles um die Macht des Wortes. Was ist damit gemeint?

Ein offener Abend für alle, die an brennenden Themen unserer Zeit interessiert sind, findet am Sonntag in der Kirche Wildenau statt. Es geht um „Die Macht der Worte". Die Veranstaltung ist Teil der Reihe Open Access (bedeutet „offener Zugang"). Worte können verletzen, Kriege auslösen, können Todesurteil sein aber auch trösten, Frieden...