Wildenauer laden vor dem Familiengottesdienst zu einem Besuch des 1. Krippenweges ein

Der Gottesdienst am dritten Advent ist in ein besonderes Programm eingebettet. Nach der Veranstaltung in der Kirche lädt die Feuerwehr zum Grillen ein.

In ein besonderes Programm ist in diesem Jahr der Familiengottesdienst von Wildenau zum dritten Advent eingebettet. Ab 15 Uhr werden die Menschen zu einer Wanderung auf dem 1. Wildenauer Krippenweg eingeladen. Auf dem etwa 700 Meter langen Weg gibt es viel zu bestaunen, kündigen die Organisatoren an. Der Start befindet sich an der großen...