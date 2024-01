Ist die CDU eine Männerwelt? CDU im Vogtland soll weiblicher werden

Unter den Stadt- und Gemeinderäten der CDU gibt es deutlich mehr Männer als Frauen. Zwei CDU-Spitzenfrauen haben Ideen, um das zu ändern. Warum sie mit einigen beim Kreisparteichef auf Granit beißen.

Manchmal pfeift Kerstin Schöniger auf Parteidisziplin. „Im Kreistag hatten die Linken im Oktober den Antrag gestellt, in Hauptsatzung und neuer Geschäftsordnung immer nur die weibliche Form zu verwenden“, erinnert sich die Rodewischer Bürgermeisterin. „Ich fand das gut und hab zugestimmt.“ In ihrer Partei - der CDU - stand sie damit so...