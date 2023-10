Jetzt digital Zeitung lesen: „Freie Presse“ lädt Leser zu Aktionstag nach Auerbach ein

Lust, die Zeitung digital auf Smartphone und Tablet zu lesen? Wie das geht, zeigt „Freie Presse“ am Donnerstag in der Lokalredaktion Auerbach.

Auerbach.

Berichte, Nachrichten, Reportagen schon lesen, bevor sie in Druck gehen und als Zeitung im Postkasten stecken. Immer und überall früher informiert sein - und das aus dem ganzen Verbreitungsgebiet der „Freien Presse“ vom Vogtland bis Mittelsachsen: All das ermöglicht das digitale Lesen der Zeitung. Zu einem Aktionstag dazu wird für Donnerstag von 10 bis 17 Uhr in die Lokalredaktion nach Auerbach, Nicolaistraße 3 (1. Etage) geladen. Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle beraten vor Ort, zeigen, wie die Freie-Presse-App installiert und bedient wird. Wer will, kann ein Mustergerät testen oder das eigene Smartphone oder Tablet mitbringen. Leser können spontan vorbeischauen oder sich anmelden unter Telefon 03741 40815110. (cze)