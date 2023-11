Jugendlicher rast durch Auerbach

Polizei nimmt nach Zeugenhinweis Verfolgung von 16-Jährigem auf. Der ist ohne Fahrerlaubnis und mit hohem Tempo im Auto unterwegs.

Nach der Mitteilung eines Zeugen, musste die Polizei in der Nacht auf Freitag zu einem Einsatz ausrücken. Die Beamten waren darüber informiert worden, dass ein Jugendlicher mit einem Auto und wahrscheinlich ohne Fahrerlaubnis unterwegs sein soll. Tatsächlich stießen die Polizisten dann auf ein Fahrzeug, in dem ein Jugendlicher am Steuer saß....