Kindermusical stellt sich brisantem Thema

Im Kirchenjahr denkt man in diesen Wochen über die Leidensgeschichte von Jesus nach. Das Christuskirchspiel bringt die Geschichte mit einem Kindermusical zur Aufführung.

37 Kinder und Jugendliche üben in dieser Woche das Musical „Es ist vollbracht“ ein. Die Leitung haben Kirchenmusikdirektor Ulrich Meier und Gemeindepädagogin Elisabeth Arnstadt. Schon am Samstag soll das szenische Passionsspiel in der Bartholomäus-Kirche in Treuen aufgeführt werden. Am Karfreitag wird es in der Laurentiuskirche in Auerbach...