Kosaken singen in Ellefelder Kirche

Das Konzert am Samstag beginnt um 17 Uhr

Die Maxim Kowalew Don Kosaken treten am Samstag, ab 17 Uhr, in der Lutherkirche Ellefeld auf. Der Chor wird ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige ukrainische Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen, teilen die Veranstalter mit. Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine...