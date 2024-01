Kurs für Neuimker im Umweltzentrum Oberlauterbach

Am Samstag wird in Sachen Theorie geschult. Im April und Mai gibt es je einen Praxiskurs.

Der Grundkurs „Imkerei in der Theorie“ findet am Samstag, den 3. Februar im Natur- und Umweltzentrum von Oberlauterbach statt. Der Lehrgang beginnt um 9 Uhr und dauert acht Stunden. Dieser Kurs mit maximal 30 Teilnehmern soll in die Grundlagen der Imkerei einführen und richtet sich vor allem an interessierte Neuimker und Neuimkerinnen und...