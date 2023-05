Livemusik aus Kuba

Rodewisch.

Eine Karibische Nacht mit kubanischer Livemusik steigt am Mittwoch, ab 20 Uhr im Klein-Kunst-Kanapee Rodewisch, Lengenfelder Straße 30. Juston Suárez spielt mit seiner Band lateinamerikanische und kubanische Rhythmen wie Salsa, Urban music, Son Cubano und Latin-Pop. Mit seiner Musik hat er es laut den Veranstaltern in den internationalen Charts in verschiedenen Ländern ganz nach oben geschafft, wie in Kolumbien, Mexiko und Argentinien. Als Komponist hat Suárez auch Anerkennung in den USA erlangt. Lieder wie "Copia la talla" und "Alma pura" waren unter den besten lateinamerikanischen Songs in den Jahren 2011 und 2018. Neben der kubanischen Musik gibt es an dem Abend frisch gemixte Drinks. (lh)