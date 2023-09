Lokalredaktion Auerbach kehrt in ihre Räume zurück - und erhält Verstärkung

Seit dem Brand in der Parfümerie „Aurel“ im Januar war die Auerbacher Lokalredaktion der „Freien Presse“ zeitweise heimatlos. Das ist vorbei. Mit Florian Wunderlich gibt es dort ein neues Gesicht.

Florian Wunderlich kann die Farbe an den Wänden fast noch riechen. Der neue Redakteur der „Freien Presse“ für die Lokalredaktion in Auerbach hat das Glück, seine Arbeit in frisch sanierten Räumen aufnehmen zu können. Im ersten Stock im Gebäude der Parfümerie Aurel, Nicolaistraße 3, sind die Handwerker mit der Sanierung erst seit kurzem...