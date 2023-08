Mähdrescher bleibt in Ellefeld wegen Defekt liegen und blockiert Straße

Schwere Panne an einem Landwirtschaftsfahrzeug: Ein tonnenschwerer Mähdrescher blockierte am Sonntagabend in Ellefeld die Hauptstraße.

Am Sonntagabend ist ein Mähdrescher in Ellefeld wegen eines Defekts liegen geblieben und hat die Straße blockiert.. Aus noch ungeklärter Ursache war an dem Fahrzeug gegen 21.30 Uhr während der Fahrt auf der Hauptstraße die Radnabe an der Vorderachse abgebrochen. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über den Mähdrescher, der daraufhin... Am Sonntagabend ist ein Mähdrescher in Ellefeld wegen eines Defekts liegen geblieben und hat die Straße blockiert.. Aus noch ungeklärter Ursache war an dem Fahrzeug gegen 21.30 Uhr während der Fahrt auf der Hauptstraße die Radnabe an der Vorderachse abgebrochen. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über den Mähdrescher, der daraufhin...